Kisah Kocak Komeng Uhuy Ternyata Pernah Ngegame PS Bareng Legenda MotoGP Valentino Rossi

KISAH kocak Komeng Uhuy ternyata pernah ngegame PS bareng legenda MotoGP Valentino Rossi menarik untuk diulas. Sosok pelawak Indonesia itu tengah mencuri perhatian belakangan ini.

Nama Komeng mendadak jadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia berkat pencalonan dirinya menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat. Hal ini mengejutkan lantaran komedian kondang tersebut tidak melakukan kampanye sama sekali.

Yang lebih mengejutkan, rekan duo dari Adul ini juga menggunakan foto yang sangat nyeleneh di surat suara. Oleh karenanya, ia begitu ramai diperbincangkan di seluruh Indonesia.

Berbicara soal Komeng, pria yang memiliki nama asli Alfiansyah Bustami ini memang memiliki banyak pengalaman menarik. Jauh sebelum menjadi calon anggota DPD, ia lebih dulu terkenal berkat iklan-iklannya untuk merek sepeda motor Yamaha.

Menariknya, di iklan itu Komeng beberapa kali beradu akting dengan dua pembalap MotoGP legendaris, yakni Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Berkat proyek itu pula sang pelawak menjadi memiliki kedekatan dengan dua pembalap tersebut.

Saking dekatnya, pemilik jargon Uhuy itu sampai paham bagaimana karakter Rossi yang lebih santai seperti anak tongkrongan dan Lorenzo yang lebih seperti seorang anak akademis.

"Rossi itu anak tongkrongan. Dia itu pembalap yang tidak begitu sekolahan. Kalau si Lorenzo itu sekolahan," kata Komeng dilansir dari Youtube Gofar Hilman, Jumat (23/2/2024).

Tidak berhenti sampai di situ, Komeng juga kerap menemani dua pembalap MotoGP itu saat malam tahun baru. Bahkan, ia pernah menolak tawaran untuk pergi haji demi bisa menemani Lorenzo maupun Rossi.