HOME SPORTS MOTOGP

Tatap MotoGP Qatar 2024: Marc Marquez Targetkan Finis di Lima Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |22:11 WIB
Tatap MotoGP Qatar 2024: Marc Marquez Targetkan Finis di Lima Besar
Marc Marquez targetkan finis di lima besar pada MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LUSAIL – Marc Marquez bicara targetnya di seri pertama yakni MotoGP Qatar 2024. Mencoba realistis, The Baby Alien mengatakan bahwa target nya adalah finis di posisi lima besar.

Seperti diketahui, Marquez dan para rider lainnya baru saja mengakhiri persiapan terakhir mereka jelang memulai kiprahnya di musim balap 2024. Persiapan terakhir yang dimaksud adalah tes pramusim MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, selama dua hari pada 19-20 Februari 2024.

Marquez berhasil mencatatkan peningkatan performa dalam menjalani tes selama dua hari tersebut. Di hari pertama, dia hanya mampu finis di posisi 16. Tapi secara mengejutkan, The Baby Alien berhasil finis di posisi empat pada hari terakhir.

Pencapaian ini jelas menjadi angina segar bagi Marquez jelang mengarungi MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, pada 8 sampai 10 Maret 2024. Meski begitu, The Baby Alien hanya mengusung target untuk finis di posisi lima atau enam pada seri balapan pertama itu.

“Realistis untuk Qatar, saya pikir kami bisa bertarung untuk posisi kelima atau keenam,” kata Marquez, dipetik dari Crash, Rabu (21/2/2024).

Marquez mematok target itu bukan tanpa alasan. Sebab menurutnya, ada banyak pembalap khususnya rider Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini yang punya kecepatan tinggi. Sementara Marquez sendiri masih beradaptasi dengan Ducati Desmosedici GP23-nya.

