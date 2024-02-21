Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kehebatan Legenda MotoGP Valentino Rossi di Lintasan Balap yang Diyakini Tak Bisa Diikuti Marc Marquez

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |05:09 WIB
Kehebatan Legenda MotoGP Valentino Rossi di Lintasan Balap yang Diyakini Tak Bisa Diikuti Marc Marquez
Legenda MotoGP, Valentino Rossi (Foto: MotoGP)
A
A
A

VALENTINO Rossi punya kebiasaan unik dengan menunggu pembalap lain menyalip dirinya ketika tengah tampil di lintasan. Hal itu rupanya sengaja dilakukan The Doctor agar balapan berjalan lebih menarik.

Kebiasaan unik ini pun langsung dikaitkan dengan Marc Marquez. Sejumlah netizen mempertanyakan apakah The Baby Alien bisa melakukan hal yang sama di lintasan.

 

Seperti diketahui, Valentino Rossi cukup sukses selama balapan MotoGP dengan total mengoleksi tujuh gelar juara dunia kelas premier itu sebelum pensiun pada 14 November 2021. Selama kariernya, rider asal Italia tersebut pernah membela Nastro Azzurro Honda, Repsol Honda, Yamaha, hingga Ducati.

 BACA JUGA:

Penampilan Valentino Rossi yang paling gacor adalah saat membela Repsol Honda pada MotoGP 2002. Saat itu, The Doctor berhasil 15 kali finis meraih podium dari 16 seri balapan alias hanya satu kali gagal podium karena terjatuh di MotoGP Republik Ceko 2002.

Selebihnya, Valentino Rossi sukses menggondol 11 kali kemenangan dan empat kali finis di podium kedua sepanjang MotoGP 2002. Menariknya, Valentino Rossi disebut netizen sering menunggu pembalap yang ada di belakangnya menyalip ke depan.

Halaman:
1 2
