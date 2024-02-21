Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez hingga Fabio Quartararo Perlu Waspada, Francesco Bagnaia dalam Kepercayaan Diri Tinggi Jelang MotoGP Qatar 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |00:02 WIB
Marc Marquez hingga Fabio Quartararo Perlu Waspada, Francesco Bagnaia dalam Kepercayaan Diri Tinggi Jelang MotoGP Qatar 2024
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

LUSAIL – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyatakan bahwa dirinya dalam kepercayaan diri tinggi jelang mentas di MotoGP Qatar 2024. Hal ini tentu saja perlu diwaspadai para rivalnya, Marc Marquez hingga Fabio Quartararo, yang bertekad bangkit di MotoGP 2024.

Bagnaia mengungkap level kepercayaan dirinya dari skala 1 sampai 10, saat ini sudah mencapai angka delapan. Dengan begitu, kepercayaan diri pembalap yang akrab disapa itu mendekati maksimal.

Francesco Bagnaia

Hal ini tentu saja muncul karena tak lepas dari kesuksesan Bagnaia meraih hasil manis pada tes pramusim MotoGP Qatar 2024. Pada tes hari pertamayang berlangsung di Sirkuit Lusail, Senin 19 Februari 2024, dia keluar menjadi yang tercepat usai mencatat waktu 1 menit 52,040 detik.

“Delapan (8), saat ini kita masih punya waktu dan Jumat di sini di Qatar,” tutur Bagnaia, disadur dari Speedweek, Rabu (21/2/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement