Marc Marquez hingga Fabio Quartararo Perlu Waspada, Francesco Bagnaia dalam Kepercayaan Diri Tinggi Jelang MotoGP Qatar 2024

LUSAIL – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyatakan bahwa dirinya dalam kepercayaan diri tinggi jelang mentas di MotoGP Qatar 2024. Hal ini tentu saja perlu diwaspadai para rivalnya, Marc Marquez hingga Fabio Quartararo, yang bertekad bangkit di MotoGP 2024.

Bagnaia mengungkap level kepercayaan dirinya dari skala 1 sampai 10, saat ini sudah mencapai angka delapan. Dengan begitu, kepercayaan diri pembalap yang akrab disapa itu mendekati maksimal.

Hal ini tentu saja muncul karena tak lepas dari kesuksesan Bagnaia meraih hasil manis pada tes pramusim MotoGP Qatar 2024. Pada tes hari pertamayang berlangsung di Sirkuit Lusail, Senin 19 Februari 2024, dia keluar menjadi yang tercepat usai mencatat waktu 1 menit 52,040 detik.

“Delapan (8), saat ini kita masih punya waktu dan Jumat di sini di Qatar,” tutur Bagnaia, disadur dari Speedweek, Rabu (21/2/2024).