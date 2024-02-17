Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tayangan Olahraga Favorit di RCTI+, Ini Dia Jadwalnya!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:45 WIB
Tayangan Olahraga Favorit di RCTI+, Ini Dia Jadwalnya!
Saksikan laga-laga seru olahraga di RCTI+. (Foto: RCTI+)
A
A
A

RCTI+ menyajikan tayangan olahraga dari berbagai cabang untuk kamu para pencinta olahraga. Di minggu ini, ada banyak tayangan olahraga menarik yang bisa menemani weekend kamu. Berikut ini jadwal program sport yang akan tayang pada tanggal 17 dan 18 Februari 2024 di aplikasi RCTI+

Untuk Anda pencinta olahraga sepakbola, ada laga-laga seru dari Liga Arab Saudi 2023-2024. Salah satunya ada duel Al Nassr vs Al Fateh yang akan dilakaoni Cristiano Ronaldo cs pada Sabtu (17/2/2024) mulai pukul 23.45 di RCTI+.

Cristiano Ronaldo

17 Februari 2024

- 12:00 - 13:30 | Extreme E : Desert X Prix Saudi Arabia - Round 1 Qualifying

- 19:00 - 21:00 | Extreme E : Desert X Prix Saudi Arabia - Round 1 Race

- 23:45 - 02:00 | Roshn Saudi League 23/24 : Al Nassr vs Al Fateh

18 Februari 2024

- 12:00 - 13:30 | Extreme E : Desert X Prix Saudi Arabia - Round 2 Qualifying

- 13:57 - 16:00 | KOVO V-League Women 23/24 : IBK Altos vs GS Caltex

- 19:00 - 21:00 | Extreme E : Desert X Prix Saudi Arabia - Round 2 Race

- 23:45 - 02:00 | Roshn Saudi League 23/24 : Al Ittihad vs Al Riyadh

- 20:45 - 23:00 | Roshn Saudi League 23/24 : Al Hilal vs Al Raed

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
