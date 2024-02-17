Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Absen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |15:15 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Absen
Anthony Sinisuka Ginting absen di Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)




FEDERASI Bulu tangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar pemain yang akan berlaga di Swiss Open 2024. Tim Indonesia tidak menurunkan tiga wakil yakni Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Swiss Open 2024 dijadwalkan berlangsung di Basel pada 19-24 Maret. Turnamen berlevel Super 300 ini bergulir setelah gelaran All England 2024 pada 12-17 Maret mendatang.

Jonatan Christie

Namun harus ada beberapa pemain andalan Indonesia yang absen di Swiss Open 2024. Seperti Ginting dan Jonatan pada sektor tunggal putra, kemudian Fajar/Rian di ganda putra. Kemungkinan besar, mereka absen karena menjaga kondisi usai tampil di All England 2024.

Pada sektor tunggal putra, Indonesia hanya mengutus Alwi Farhan seorang. Itupun Alwi berstatus sebagai pemain cadangan. Selain Ginting dan Jojo, Chico Aura Dwi Wardoyo juga absen di Swiss Open 2024.

Sementara tunggal putri menurunkan empat pemain, yakni Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Namun untuk Komang, statusnya adalah cadangan.

Selain Fajar/Rian, tidak ada juga duet Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Tim Merah Putih menurunkan tiga wakil saja, yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

