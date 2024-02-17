Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tebar Ancaman, Davide Tardozzi Lihat Francesco Bagnaia Jauh Lebih Baik di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |20:15 WIB
Tebar Ancaman, Davide Tardozzi Lihat Francesco Bagnaia Jauh Lebih Baik di MotoGP 2024
Davide Tardozzi yakin Francesco Bagnaia jauh lebih baik pada MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@davidetardozziofficial)
A
A
A

BOLOGNA - Direktur Olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi mengatakan, Francesco Bagnaia mengalami peningkatan jelang MotoGP 2024. Ia melihat Pecco jauh lebih baik dan matang ketimbang MotoGP 2023.

Bagnaia merupakan salah satu pembalap andalan Ducati. Murid Valentino Rossi itu berhasil meraih gelar juara secara beruntun yakni pada musim 2022 dan 2023.

Francesco Bagnaia

Tak sedikit yang berpendapat Bagnaia masih akan mendominasi perburuan gelar juara di MotoGP 2024. Terlebih, motor Ducati Desmosedici GP24 dikatakan jauh lebih kuat dibanding GP23.

Menjelang bergulirnya MotoGP 2024, Tardozzi tampak menebar ancaman kepada para rivalnya. Ia melihat Bagnaia saat ini sudah jauh lebih matang karena sang pembalap berhasil melewati masa sulit di MotoGP 2023.

“Pecco memang seperti itu dan yang saya suka adalah melihat dia sudah matang, dia sudah mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu yang dia hadapi di akhir musim,” ucap Tardozzi, disadur dari Motosan, Sabtu (17/2/2024).

“Saya pikir orang-orang belum memahami paruh kedua musim ini, setelah Barcelona, betapa sulitnya itu. telah terjadi padanya secara emosional, psikologis dan fisik,” lanjut pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
