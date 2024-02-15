Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Indonesia yang di Luar Dugaan Permalukan Tai Tzu-ying, Nomor 1 Menang 2 Kali!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |05:07 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang di Luar Dugaan Permalukan Tai Tzu-ying, Nomor 1 Menang 2 Kali!
Lindaweny Fanetri merupakan salah satu pebulu tangkis Indonesia yang pernah mempermalukan Tai Tzu-ying (Foto: Instagram/@lindaweny)
A
A
A

BERIKUT tiga pebulu tangkis Indonesia yang di luar dugaan permalukan Tai Tzu-ying. Nama-nama tunggal putri berikut ini mungkin kurang akrab terdengar di telinga pencinta bulu tangkis.

Tai merupakan salah satu momok bagi pebulu tangkis tunggal putri Indonesia. Buktinya, ia masih belum terkalahkan oleh wakil-wakil Tanah Air dalam beberapa tahun ke belakang.

Ilustrasi bulu tangkis

Akan tetapi, Tai juga sempat menelan malu ketika menghadapi wakil-wakil Indonesia di ajang bulu tangkis. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pebulu Tangkis Indonesia yang di Luar Dugaan Permalukan Tai Tzu-ying

3. Tan Sandrawati Wijaya

Tai Tzu Ying

Sebelum jago seperti sekarang, Tai tetaplah pebulu tangkis yang bisa ditaklukkan. Buktinya, ia pernah takluk dari Tan Sandrawati Wijaya pada turnamen Indonesia-Surabaya Challenge 2007!

Ketika itu, Tan mampu menaklukkan Tai dengan skor akhir 21-11 dan 21-13. Sayangnya, setelah itu karier Tan Sandrawati menukik tajam, sementara sang lawan asal Taiwan terus menanjak.

2. Rosaria Yusfin Pungkasari

Tai Tzu Ying

Di luar dugaan, Tai pernah mengalami kekalahan di ajang Indonesia Open tepatnya pada 2010. Ketika itu, ia kalah lewat permainan tiga tim melawna Rosaria 14-21, 21-17, dan 21-15.

Sama seperti Tan, karier Rosaria tidak melesat seperti halnya Tai. Sementara itu, pebulu tangkis berusia 29 tahun itu malah terus berkibar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186024/kento_momota-vSTL_large.jpg
Kisah Mengejutkan Eks Raja Bulu Tangkis Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Beri Sinyal Comeback dari Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186114/viktor_axelsen-SkXQ_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Suka Emosi hingga Banting Raket, Nomor 1 Viktor Axelsen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186043/hendra_setiawan_dan_loh_kean_yew-i9ZM_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186011/pramudya_kusumawardana-305F_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Bela Australia Baru Rebut Gelar Juara Lagi di Guatemala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185770/chico_aura_dwi_wardoyo-gDJp_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Chico Aura, Memulai Karier dari Lapangan Beton hingga Punya Mimpi Kenalkan Papua ke Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185860/gabrielle_adcock-9sSX_large.jpg
Kisah Romantis Pebulu Tangkis Supercantik Asal Inggris Gabrielle Adcock, Menikah dengan Sesama Atlet Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement