3 Pebulu Tangkis Indonesia yang di Luar Dugaan Permalukan Tai Tzu-ying, Nomor 1 Menang 2 Kali!

Lindaweny Fanetri merupakan salah satu pebulu tangkis Indonesia yang pernah mempermalukan Tai Tzu-ying (Foto: Instagram/@lindaweny)

BERIKUT tiga pebulu tangkis Indonesia yang di luar dugaan permalukan Tai Tzu-ying. Nama-nama tunggal putri berikut ini mungkin kurang akrab terdengar di telinga pencinta bulu tangkis.

Tai merupakan salah satu momok bagi pebulu tangkis tunggal putri Indonesia. Buktinya, ia masih belum terkalahkan oleh wakil-wakil Tanah Air dalam beberapa tahun ke belakang.

Akan tetapi, Tai juga sempat menelan malu ketika menghadapi wakil-wakil Indonesia di ajang bulu tangkis. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3. Tan Sandrawati Wijaya

Sebelum jago seperti sekarang, Tai tetaplah pebulu tangkis yang bisa ditaklukkan. Buktinya, ia pernah takluk dari Tan Sandrawati Wijaya pada turnamen Indonesia-Surabaya Challenge 2007!

Ketika itu, Tan mampu menaklukkan Tai dengan skor akhir 21-11 dan 21-13. Sayangnya, setelah itu karier Tan Sandrawati menukik tajam, sementara sang lawan asal Taiwan terus menanjak.

2. Rosaria Yusfin Pungkasari

Di luar dugaan, Tai pernah mengalami kekalahan di ajang Indonesia Open tepatnya pada 2010. Ketika itu, ia kalah lewat permainan tiga tim melawna Rosaria 14-21, 21-17, dan 21-15.

Sama seperti Tan, karier Rosaria tidak melesat seperti halnya Tai. Sementara itu, pebulu tangkis berusia 29 tahun itu malah terus berkibar.