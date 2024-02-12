Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Skandal Perselingkuhan Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Paling Bikin Gempar, Nomor 1 Lin Dan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:16 WIB
3 Skandal Perselingkuhan Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Paling Bikin Gempar, Nomor 1 Lin Dan!
Lin Dan merupakan salah satu atlet bulu tangkis yang pernah terseret skandal perselingkuhan (Foto: Olympics)
A
A
A

BERIKUT tiga skandal perselingkuhan atlet bulu tangkis dunia yang paling bikin gempar. Bahkan, ada kasus yang melibatkan mantan tunggal putra dunia Lin Dan!

Perselingkuhan tidak hanya terjadi di kehidupan orang biasa. Atlet, yang juga merupakan manusia biasa, tetap tidak terhindar dari skandal main serong.

Ilustrasi bulu tangkis

Lalu apa saja skandal perselingkuhan atlet bulu tangkis dunia yang paling bikin gempar? Simak ulasan berikut ini.

3 skandal Perselingkuhan Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Paling Bikin Gempar.

3. Ou Xuan Yi

Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi

Pasangan Huang Dong Ping ini diduga merebut kekasih orang! Hal itu memang sebatas rumor yang berkembang di media sosial China, Weibo.

Ou disebut telah merebut pacar seseorang yang kemudian curhat di Weibo. Warganet di Negeri Tirai Bambu sempat mencurigai sang atlet meski kemudian kabarnya menguap begitu saja.

2. Zhang Nan

Zhang Nan/Zhao Yun Lei

Kisah cinta segitiga Zhang Nan, Zhao Yun Lei, dan Tian Qing sempat menghebohkan dunia. Zhang dan Zho diketahui menjalin asmara ketika masih berpasangan di ganda campuran.

Sayangnya, romansa peraih medali emas Olimpiade London 2012 itu harus kandas. Zhang diduga selingkuh dengan Tian yang merupakan partner dari Zhao di ganda putri!

Halaman:
1 2
