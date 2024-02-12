Momen Curi Perhatian Mohammad Ahsan, Ketinggalan 17-0 hingga Bengong di 16 Besar Denmark Open 2023

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bengong usai tertinggal jauh di 16 besar Denmark Open 2023. (Foto: Tiktok/@thejoyofnotworking)

MOMEN Mohammad Ahsan bengong usai tertinggal 17-0 dari pasangan jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di Denmark Open 2023 menarik diulas. Hal itu terjadi kala duet ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dihadapkan dengan Aaron/Soh di babak 16 besar.

Ahsan/Hendra berhak melaju ke babak 16 besar usai menang perang saudara di babak pertama Denmark Open 2023. Mereka mengalahkan juniornya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, dengan skor 30-28 dan 21-15.

Di babak 16 besar, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- pun dihadapkan dengan unggulan kelima asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Duel sengit tersaji dalam laga itu.

Tetapi, Ahsan/Hendra tampil lebih tangguh di gim pertama. Mereka bisa mengalahkan Aaron/Soh dengan skor 21-16.

Sayangnya, di gim kedua, Ahsan/Hendra gagal melanjutkan tren positifnya. Mereka tampak begitu kewalahan meladeni permainan Aaron/Soh. Bahkan saking sulitnya, The Daddies sampai tertinggal telak 17-0!

Momen ini pun langsung jadi sorotan. Apalagi, Mohammad Ahsan tertangkap kamera menunjukkan ekspresi tak percaya di tengah laga gim kedua.