Ducati Akui Tertarik Boyong Fermin Aldeguer ke MotoGP 2025

DIREKTUR Olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengakui pihaknya tertarik untuk memboyong rider berbakat Moto2, Fermin Aldeguer, ke MotoGP pada 2025. Mereka sudah memulai negosiasi dengan manajer pembalap Boscoscuro Speed Up Racing itu.

Sejak mulai mentas di Moto2 pada 2021, nama Aldeguer menjadi salah satu yang diperbincangkan bakal bersinar di masa depan. Setelah dua tahun membalap, sinarnya pun mulai terpancar di Moto2 2023.

Rider berusia 18 tahun itu finis di tempat ketiga Moto2 2023 dengan torehan 212 poin. Secara keseluruhan, ia mengoleksi tujuh podium dengan raihan lima kemenangan. Hebatnya, lima podium itu didapat dalam lima seri terakhir dengan catatan empat kemenangan berturut-turut.

Sejumlah tim pun dikabarkan ingin mempromosikan pembalap asal Spanyol itu ke MotoGP pada musim 2024, seperti Repsol Honda dan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun, pada akhirnya hal itu tak terwujud sehingga Aldeguer masih akan membalap di Moto2 2024.

Kendati demikian, kini Aldeguer punya harapan untuk mentas di kelas utama pada MotoGP 2025. Sebab, Tardozzi terang-terangan mengakui Ducati tertarik merekrutnya dan bahkan sudah memulai negosiasi dengan manajernya.

“Aldeguer adalah pembalap yang sangat menarik. Saya rasa kami sudah mengamatinya selama dua tahun, sama seperti semua pabrikan,” kata Tardozzi dilansir dari Motosan, Senin (12/2/2024).

“Setelah musim 2023 berakhir, saya rasa semua orang sudah memperhatikannya. Jelas bahwa kami melakukan percakapan dengannya, atau lebih tepatnya dengan manajernya. Tapi belum ada yang diputuskan,” tambah pria asal Italia itu.