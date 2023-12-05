Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sebelum Gaet Fabio Di Giannantonio, Mooney VR46 Ducati Akui Sempat Pertimbangkan Fermin Aldeguer

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |07:27 WIB
Sebelum Gaet Fabio Di Giannantonio, Mooney VR46 Ducati Akui Sempat Pertimbangkan Fermin Aldeguer
Fabio Di Giannantonio terpilih sebagai pengganti Luca Marini di Mooney VR46 Ducati (Foto: REUTERS)
SEBELUM gaet Fabio Di Giannantonio, Mooney VR46 Ducati akui sempat pertimbangkan Fermin Aldeguer sebagai pengganti Luca Marini di MotoGP 2024. Namun, performa apik Diggia – sapaan Di Giannantonio – di akhir musim 2023 membuatnya terpilih sebagai pengganti Marini.

Mooney VR46 mencari rider baru untuk menemani Marco Bezzecchi di MotoGP 2024. Sejumlah nama sempat dipertimbangkan oleh tim kepunyaan Valentino Rossi tersebut.

Fermin Aldeguer

Salah satunya adalah Aldeguer, yang tampil cukup mengesankan di Moto2 2023 bersama tim Boscocuro Speed Up Racing. Rider berusia 18 tahun itu finis di tempat ketiga musim lalu dengan torehan 212 poin.

Secara keseluruhan, Aldeguer mengoleksi tujuh podium di Moto2 2023 dengan koleksi lima kemenangan. Hebatnya, lima podium itu didapat dalam lima seri terakhir dengan catatan empat kemenangan berturut-turut.

Kepala Tim Mooney VR46 Ducati, Pablo Nieto, pun tak memungkiri bahwa timnya memang sempat mencoba memperjuangkan rider asal Spanyol itu untuk bergabung. Akan tetapi, penampilan tak kalah mengesankan juga ditunjukkan Diggia, yang sudah dua musim membalap di MotoGP, di akhir musim 2023, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tak merekrut Aldeguer dan menjatuhkan pilihan pada eks Gresini Ducati itu.

“Kami mencoba berjuang untuk mendatangkan Fermin. Itu tidak dapat disangkal,” kata Nieto dilansir dari Motosan, Senin (4/12/2023).

”Namun, penampilan akhir musim yang dibuat Diggia dari Australia mengesankan. Itu membuatnya bisa dikatakan termasuk di antara dua atau tiga pembalap terbaik tahun ini,” tambahnya.

