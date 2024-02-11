Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Menangkan Sri Lanka International Challenge 2024, Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat Makin Semangat Incar Gelar Lain

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |21:43 WIB

Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat juarai Sri Lanka International Challenge 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

GALLE - Ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat berhasil menyabet gelar pertama mereka sebagai pasangan baru di Sri Lanka International Challenge 2024. Menariknya, keduanya kompak tak mau berpuas diri karena Yeremia/Rahmat Hidayat bertekad mulai mengincar gelar juara di kompetisi mendatang.

Bermain di District Sport Complex, Galle, Sri Lanka, Minggu (11/2/2024) sore WIB, Yeremia/Rahmat tampil apik melawan wakil Malaysia, Bryan Jeremy Goonting/M. Fazfriq Mohamad Razif di partai puncak. Mereka menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-13.

Hasil ini menjadi pencapaian apik bagi keduanya, mengingat ini gelar pertama. Apalagi ini merupakan turnamen kedua yang mereka ikuti setelah debut di Thailand Masters 2024 pada pekan lalu.

Meski gelar yang didapat ada di level International Challenge, tetapi Yeremia/Rahmat menyambutnya dengan bahagia. Bahkan gelar ini membuat mereka makin termotivasi untuk mendapatkan titel juara lainnya.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat

"Gelar ini menjadi tambahan semangat dan motivasi buat kami untuk meraih gelar di turnamen-turnamen yang levelnya lebih tinggi," ujar Yeremia dalam keterangan pers PBSI.

"Pasti senang sebagai partner baru bisa jadi juara walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki," lanjut Rahmat.

"Di turnamen kali ini kami menjaga semangat dan fokus di lapangan. Kami tidak kendur dari satu pertandingan ke pertandingan lain," imbuh Rahmat.

Halaman:
1 2
