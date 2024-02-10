Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Lihat Kondisi Mental Rinov Rivaldy Membaik

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |00:03 WIB
Herry IP Lihat Kondisi Mental Rinov Rivaldy Membaik
Herry IP melihat kondisi mental Rinov Rivaldy meningkat (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), menyebut masalah mental yang dialami Rinov Rivaldy mulai membaik. Setelah ditangani tim psikologi, ia melihat kondisi anak asuhnya meningkat.

Sebagaimana diketahui, Rinov sempat mengungkapkan mengalami penurunan mental usai tersingkir di babak 32 besar Thailand Masters 2024. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, ia mengalami masalah mental karena hasil yang buruk selama Januari 2024.

Rinov Rivaldy bicara kepada awak media di Pelatnas PBSI (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

Kini, setelah dibantu tim psikologi, pemain berusia 24 tahun itu mulai menunjukkan perubahan. Salah satunya memiliki komunikasi baik bersama sang partner yakni Pitha Haningtyas Mentari.

"Kalau saya lihat hari ini, perubahannya banyak banget. Salah satunya komunikasi antara Rinov sama Pitha. Kalau di lapangan sama-sama kayaknya cuek atau apa. Tapi tadi, komunikasinya bagus," ucap Herry IP kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Sabtu (10/2/2024).

"Tadi sebenarnya program saya belum (membuat mereka) berpasangan. Pasangannya minggu depan, dua minggu sebelum Eropa, Jerman. Tapi tadi dia bilang, ‘Koh, saya mau partner sama Tari dulu.' ‘Oh udah kangen lo?’ Saya bilang gitu. ‘Iya, pengen komunikasi,’" tambah pelatih asal Bangka itu.

"Tapi sebelum main mereka komunikasi, ngomong, nah, jadi saya lihat perubahannya signifikan, cukup baik. Nanti real-nya ketika di pertandingan," lanjut Herry.

Halaman:
1 2
