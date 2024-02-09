Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rinov Rivaldy Bicara soal Mentalnya yang Drop, Bantah karena Olimpiade 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |17:08 WIB
Rinov Rivaldy Bicara soal Mentalnya yang <i>Drop</i>, Bantah karena Olimpiade 2024
Rinov Rivaldy bicara soal mentalnya yang jatuh (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Rinov Rivaldy buka suara tentang mentalnya yang drop usai Thailand Masters 2024. Ia menjelaskan mentalnya turun imbas hasil buruk di turnamen beruntun pada awal 2024, bukan lantaran Olimpiade.

Saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, Jumat (9/2/2024), Rinov mengakui kondisi mentalnya saat ini sedang drop. Namun, ia membantah masalah mental itu terjadi karena tekanan yang besar menuju Olimpiade Paris 2024.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari beraksi di Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)

"Kemarin memang saya sempat bilang kalau saya lagi ada masalah di mental. Mental nge-drop. Cuma ini bukan karena saya tertekan dengan persiapan Olympic atau masuk Olympic. Itu saya enggak ada sama sekali tertekan atau menjadikan itu beban, enggak ada sama sekali," ujar Rinov kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI).

Partner dari Pitha Haningtyas Mentari ini menjelaskan mentalnya turun karena hasil kurang memuaskan di empat turnamen pada Januari 2024. Tercatat, tiga turnamen tersingkir di babak 32 besar, dan satu tersisih di babak 16 besar.

"Cuma memang dari kemarin Desember kami sudah persiapan jauh-jauh hari. Kami di Malaysia enggak sesuai ekspektasi saya mainnya. Enggak sesuai harapan saya. Ketika kami sudah latihan mati-matian, mungkin di situ kalah, saya ada kecewa besar. Terutama pada diri saya sendiri," jelas pemain berusia 24 tahun itu.

"Ini saya ngomongin pribadi saya. Itu ada kecewa besar. Kenapa saya sudah latihan kemarin enggak bisa dikeluarin di pertandingan? Padahal latihan bagus-bagus saja semuanya. Kami persiapan juga semuanya bagus. Cuma di pertandingan di Malaysia kenapa enggak bisa mengeluarkan itu semua, saya kecewa besar dengan diri saya sendiri. Terlebih pertandingan kan berentet semua kan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
