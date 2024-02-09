Daftar Wakil Indonesia di Orleans Masters 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Turun Gunung, Sektor Tunggal Tanpa Utusan

FEDERASI Bulutangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar pemain yang akan mentas di Orleans Masters 2024. Dari lima wakil yang ada, Indonesia tak menurunkan kekuatan penuh dalam turnamen Super 300 ini.

Pasalnya, Orleans Masters 2024, yang digelar pada 12-17 Maret mendatang di Orleans, Prancis, berbarengan dengan pagelaran All England 2024. Alhasil, para jagoan Tanah Air banyak diutus untuk tampil di turnamen Super 1000 itu.

Namun, ada salah satu wakil andalan Indonesia yang turun gunung untuk bermain di Orleans Masters 2024. Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, yang performanya sedang menurun hingga Rinov mengaku mentalnya drop karena terus menelan hasil yang buruk.

Pasangan ranking 18 dunia itu pun menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda campuran Orleans Masters 2024. Tidak ada duet lainnya baik dari dalam atau luar Pelatnas PBSI.

Jumlah yang sama juga terdapat di sektor ganda putra. Hanya duet PB Djarum, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, yang tampil di Prancis.

Sementara itu, sektor ganda putri mengirimkan wakil paling banyak ke Orleans Masters 2024. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari dan Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari.