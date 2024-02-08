Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Bersama Red Sparks Kembali Hadapi Pink Spider dan Ex-Hi Pass Pekan Ini di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024, Saksikan di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |09:54 WIB
Megawati Hangestri Bersama Red Sparks Kembali Hadapi Pink Spider dan Ex-Hi Pass Pekan Ini di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024, Saksikan di Vision+
Saksikan perjuangan Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Vision+. (Foto: Vision+)
PEVOLI Indonesia, Megawati Hangestri, bersama timnya, Red Sparks, akan kembali berhadapan dengan Pink Spider dan Ex-Hi Pass pekan ini di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Saksikan laga seru itu secara live streaming Vision+.

Megawati dkk akan bermain bersama Pink Spiders lebih dulu pada Kamis (8/2/2024) di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Pink Spider saat ini masih betah bertengger di peringkat dua klasemen Liga voli Korea 2023-2024.

Megawati Hangestri

Usai memenangkan tiga laga di putaran kelimanya, Red Sparks akan berusaha untuk tampil maksimal melawan tim ratu voli korea tersebut. Pasalnya, Pink Spider juga merebut kemenangan atas Ex Hi Pass dan GS Caltex pada pekan lalu.

Red Sparks masih butuh tambahan poin maksimal pada laga ke-3 putaran 5 Liga Voli Korea 2023-2024. Sejauh ini, Red Sparks meraih 13 kemenangan dan 13 kekalahan dalam 26 laga yang sudah dijalani.

Megawati dkk optimis Red Sparks bisa melanjutkan tren positif setelah kandaskan pemuncak klasemen, Hillstate minggu lalu. Tim asuhan Ko Hee Jin ini berhasil menambah poin dan mengurangi error pada permainannya.

Selanjutnya, usai ditantang Pink Spider, Red Sparks akan menantang Ex Hi Pass. Laga itu akan digelar pada Minggu, 11 Februari 2024.

Pertandingan itu tetap harus diantisipasi oleh Red Sparks, meski posisi mereka yang masih jauh di atas Ex Hi Pass. Megawati dkk berhasil mengungguli Ex-Hi Pass dalam dua pertemuan terakhir.

Di sisi lain, Ex-Hi Pass berhasil mengalahkan Red Spark dalam dua putaran awal. Secara keseluruhan, kedua tim memiliki catatan pertemuan yang seimbang dengan skor 2-2.

Berikut Jadwal Red Sparks Pekan Ini:

Kamis, 8 Februari 2024

17.00 WIB | Pink Spider vs Daejeon Red Sparks

Minggu, 11 Februari 2024

14.00 WIB | Daejeon Red Sparks vs Ex- Hi Pass

Halaman:
1 2
