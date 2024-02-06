6 Atlet Bulu Tangkis yang Punya Gelar Sarjana, Nomor 1 Eks Ganda Putra Nomor 1 Dunia

6 atlet bulu tangkis yang punya gelar sarjana akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada eks ganda putra nomor 1 dunia.

Para atlet Indonesia tak hanya berfokus pada kariernya. Mereka juga tak lupa memikirkan pendidikannya hingga bahkan banyak yang sudah bergelar sarjana. Hal itu pun turut terjadi di dunia bulu tangkis.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut 6 atlet bulu tangkis yang punya gelar sarjana.

6. Pia Zebadiah Bernadet





Salah satu atlet bulu tangkis yang punya gelar sarjana adalah Pia Zebadiah Bernadet. Dia juga merupakan sarjana lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mulia Pratama Bekasi.

Pia sendiri pernah jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri. Adik dari mendiang Markis Kido ini juga pernah bermain di sektor ganda campuran dan ganda putri.

5. Greysia Polii





Nama Greysia Polii juga masuk daftar ini. Pebulutangkis yang satu ini merupakan lulusan Universitas Trisakti Jakarta jurusan D3 Perpajakan.

Greysia Polii pun sukses besar juga dalam kariernya di dunia bulu tangkis. Dia bahkan berhasil merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020.