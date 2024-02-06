Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Anggap Desmosedici GP24 Lebih Baik, Jorge Martin Makin Pede Tatap MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |23:33 WIB
Anggap Desmosedici GP24 Lebih Baik, Jorge Martin Makin <i>Pede</i> Tatap MotoGP 2024
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin menilai Desmosedici GP24 jauh lebih baik dari motor edisi 2023. Ia pun puas dengan perkembangan motor Ducati tersebut, yang mana telah membuatnya semakin percaya diri menatap MotoGP 2024.

Martinator -julukan Jorge Martin- dan para pembalap lainnya telah menyelesaikan hari pertama tes resmi pramusim MotoGP 2024. Adapun tes tersebut berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa (6/2/2024). Tes itu masih akan berjalan dalam dua hari kedepan.

Dalam tes di hari pembuka ini, Martin berhasil keluar menjadi yang tercepat. Runner up MotoGP 2023 itu menjadi yang terdepan setelah mengemas waktu tercepatnya 1 menit 57,951 detik. Rider asal Spanyol ini ungguli debutan Pedro Acosta (GAGAS Tech3), dan juga Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

Martin pun puas dengan mesin Desmosedici GP24. Meski menurutnya masih ada beberapa titik lemah pada motor tersebut, tapi dia secara keseluruhan dia memiliki kesan yang baik dengan motor pabrikan terbaru Ducati.

Jorge Martin

“Saat ini, saya lebih memilih mesin 2024, yang memiliki beberapa aspek yang sangat bagus. Tetapi, kami harus bekerja lebih keras lagi karena kami tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tahun 2022,” kata Martin, dilansir dari Speedweek, Selasa (6/2/2024).

“Penanganannya bagus dan sangat mirip dengan sepeda motor 2023. Tapi sepertinya performa kami sedikit lebih baik. Itu bagus karena saya pernah melihat merek lain seperti Honda dan Yamaha memilikinya. Saya melihat di trek bahwa mereka cukup cepat di lintasan lurus,” sambungnya.

