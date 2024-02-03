Hasil Lengkap Semifinal Thailand Masters 2024: Bagas/Fikri hingga Rehan/Lisa Kalah, Indonesia Tanpa Wakil di Final!

HASIL lengkap semifinal Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Indonesia dipastikan tanpa wakil di final Thailand Masters 2024 karena tiga wakil yang lolos ke semifinal seluruhnya kalah, termasuk Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Ya, laga semifinal Thailand Masters 2024 sudah rampung digelar. Ada tiga wakil Indonesia yang berlaga di babak itu pada hari ini, Sabtu (3/2/2024).

Wakil pertama yang berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, adalah Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Berstatus unggulan kedua, Bagas/Fikri kalah dari wakil China yang jadi unggulan kelima pada ajang ini, yakni He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Bagas/Fikri sudah dihadapkan dengan perlawanan sengit sejak awal laga. Mereka yang gagal membendung perlawanan itu akhirnya harus menelan kekalahan dengan skor 15-21.

Di gim kedua, Bakri -julukan Bagas/Fikri- makin keteteran. Mereka bahkan hanya bisa meraup 6 poin saja di sepanjang laga itu. Bagas/Fikri pun akhirnya kalah telak dengan skor 6-21.

Setelah Bagas/Fikri, giliran wakil satu-satunya Indonesia yang tersisa di sektor ganda putri yang berlaga, yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Sayangnya, pemain yang akrab disapa Ana/Tiwi itu juga harus mendapat kekalahan.

Febriana/Amalia harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard. Di gim pertama, Febriana/Amalia kalah dengan skor 13-21.