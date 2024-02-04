Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva, Pebulutangkis Cantik Kakak Beradik yang Hampir Pensiun karena Tak Dihargai

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |01:08 WIB
Kisah Sedih Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva, Pebulutangkis Cantik Kakak Beradik yang Hampir Pensiun karena Tak Dihargai
Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva kala berlaga. (Foto: Instagram/@gabrielastoeva)
KISAH sedih Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva, pebulutangkis cantik kakak beradik yang hampir pensiun karena tidak dihargai akan diulas oleh Okezone. Pencinta bulutangkis tentu tidak asing dengan pasangan ganda putri asal Bulgaria, Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva. Keduanya adalah pasangan kakak beradik yang menggebrak kancah perbulutangkisan dunia.

Bagaimana tidak, datang dari negara yang bukan merupakan unggulan di dunia bulutangkis, Gabriela dan Stefani sukses meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Prestasi diukirnya di tingkat Eropa maupun dunia.

Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva

Tahun 2018 dapat dibilang menjadi tahun kejayaan mereka. Pasalnya di tahun itu, Stoeva bersaudara sukses merebut berbagai gelar juara yang sangat bergengsi.

Tercatat, pada tahun itu, Gabriela/Stefani sukses meraih gelar Bulgarian Open, Orleans Masters, Dutch Open, SaarLorLux Open, Scottish Open, dan Kejuaraan Eropa. Mereka juga menjadi runner-up beberapa ajang, seperti Swiss Open dan French Open.

Berkat sederet prestasinya itu, Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva berhasil merangsek ke 10 besar ranking BWF. Hal itu merupakan prestasi yang luar biasa dari pebulutangkis yang bukan berasal dari negara unggulan di olahraga ini.

Sayangnya, pada tahun itu, kerja keras mereka tidak dihargai oleh negaranya sendiri, yakni Bulgaria. Akibat hal itu, Gabriela dan Stefani bahkan sampai merasa lelah secara fisik dan mental yang membuat mereka hampir pensiun.

“Saat itu tahun 2018. Kami lelah secara mental untuk memperjuangkan hal-hal yang telah kami peroleh dan orang-orang tidak menghormati kami,” kata Stefani Stoeva, dilansir dari laman BWF, Minggu (4/2/2024).

