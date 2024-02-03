Advertisement
SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Thailand Masters 2024: Rehan Naufal/Lisa Ayu Disikat Unggulan Pertama, Wakil Indonesia Habis!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |17:40 WIB
Hasil Semifinal Thailand Masters 2024: Rehan Naufal/Lisa Ayu Disikat Unggulan Pertama, Wakil Indonesia Habis!
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, gagal melaju ke babak final Thailand Masters 2024.

Rehan/Lisa tumbang di babak perempatfinal kala melawan wakil tuan rumah, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanchai. Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada Sabtu (3/2/2024) sore WIB, Rehan/Lisa kalah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 14-21.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Jalannya Pertandingan

Rehan/Lisa langsung memulai awal gim pertama dengan penampilan mekayikan, setelah memimpin 4-0. Puavaranukroh/Taerattanchai mampu bangkit dan mendapatkan beberapa poin, tetapi Rehan/Lisa masih bisa menjaga keunggulannya untuk memimpin 6-4.

Meski pasangan ganda campuran tuan rumah terus menambah perolehan angka, tetapi Rehan/Lisa masih bisa menjaga keunggulannya untuk tetap memimpin 8-7. Rehan/Lisa pun sukses menjauhkan angka menjadi 11-8 di interval gim pertama.

Sementara selepas interval, Rehan/Lisa justru gagal mempertahankan keunggulan dan harus tertinggal 12-16. Meski sempat tertinggal, tetapi Rehan/Lisa mampu bangkit dan berhasil menyamakan keadaan menjadi 17-17.

Kendati demikian, Rehan/Lisa justru gagal mendapatkan angka tambahan untuk menjauhkan keunggulan. Alhasil, Rehan/Lisa menutup gim pertama dengan kekalahan 17-21 daro pasangan tim tuan rumah.

