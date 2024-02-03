Impresif di Shakedown Test MotoGP 2024, Pedro Acosta Ditargetkan Masuk 10 Besar!

SELANGOR - Pedro Acosta unjuk gigi dalam Shakedown Test MotoGP 2024 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu langsung ditarget masuk 10 besar pada klasemen pembalap MotoGP 2024!

Sebagai rookie, Acosta ikut dalam tes Shakedown MotoGP 2024 yang digelar di Sepang, 1-3 Februari. Ia mencatatkan waktu yang cukup baik dalam dua hari tes tersebut.

Manajer Tim Red Bull GASGAS Tech3, Nicolas Goyon, mengakui Acosta akan perlu waktu untuk beradaptasi pada musim perdananya di kasta tertinggi ajang balap motor dunia. Akan tetapi, menurutnya target sepuluh besar bukan hal yang mustahil.

"Apa yang bisa Acosta raih tahun ini? Saya rasa, setelah masa covid-19, segalanya menjadi lebih sulit. Mengendarai motor MotoGP sudah tidak lagi seperti sepuluh tahun lalu di mana pembalap bisa langsung merebut podium," ucap Goyon dilansir dari Crash, Sabtu (3/2/2024).

"Anda harus mengerti sejumlah perangkat baik di bagian depan maupun belakang motor dan juga ada banyak tombol dan itu membutuhkan waktu untuk dimengerti," lanjut imbuh pria asal Prancis itu.

Kendati demikian, Goyon percaya jika Acosta diberikan waktu untuk beradaptasi, sang pembalap bisa belajar dan lebih mengerti motor yang akan dikendarainya nanti. Ia meminta para pencinta balap untuk bersabar dan memberikan waktu.