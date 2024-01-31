Hasil Thailand Masters 2024: Rehan/Lisa Sukses Revans atas Ganda Denmark

BANGKOK – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, menang atas pasangan Denmark, Jesper Toft/Clara Graversen pada babak 32 besar Thailand Masters 2024. Rehan/Lisa menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-8.

Untuk diketahui, Rehan/Lisa sebelumnya menelan kekalahan dari Toft/Graversen di babak perempat final Indonesia Masters 2024. Namun pasangan ranking 17 dunia itu tak butuh waktu lama untuk membalaskan dendamnya.

Tampil di Nimibutr Stadium, Bangkok, Rabu (31/1/2024) pagi WIB, kedua pasangan bermain agresif sejak awal. Toft/Graversen selalu mampu mengejar ketertinggalannya sehingga kedudukan imbang 8-8.

Rehan/Lisa pun mampu keluar dari tekanan pasangan Denmark tersebut dan unggul 11-8 di interval gim pertama. Ganda campuran nomor satu Indonesia ini sukses memperlebar keunggulannya menjadi 16-9.

Serangan yang mereka lancarkan sukses membuat Toft/Graversen kerepotan. Mereka tampak sudah belajar dari kekalahan di Indonesia Masters 2024 pekan lalu. Alhasil, Rehan/Lisa berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-11 dalam durasi 13 menit.

Rehan/Lisa masih mendapat perlawanan sengit dari Toft/Graversen di gim kedua. Kejar-kejaran angka tersaji di fase awal gim kedua. Namun perlahan mereka mampu menjauh dengan unggul 8-5.