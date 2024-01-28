Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Satu Wakil Indonesia Merajut Asa di Final Indonesia Masters 2024, Siang Ini Live di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |10:25 WIB
Satu Wakil Indonesia Merajut Asa di Final Indonesia Masters 2024, Siang Ini Live di iNews!
Saksikan final Indonesia Masters 2024 di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

INDONESIA Masters 2024 memasuki partai puncaknya untuk menentukan gelar juara tahun ini di Istora Senayan, Minggu (28/1/2024). Indonesia hanya memiliki satu perwakilan saja di final Indonesia Masters 2024.

Sementara itu, China sukses mengirim empat wakilnya menuju final. Lalu, ada Jepang dan Denmark yang mengirim dua wakilnya.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Meski begitu, Tim Merah Putih akan terus berjuang untuk mendapat gelar juara Indonesia Masters 2024. Satu wakil Indonesia yang berhasil melaju ke final sendiri berasal dari sektor ganda putra lewat aksi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Leo/Daniel sendiri maju ke final usai menumbangkan rekan mereka, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Laga itu digelar Sabtu 27 Januari 2024.

Leo/Daniel perlu bertarung dalam waktu 1 jam 10 menit untuk mengalahkan Fajar/Rian. Mereka pun mengalahkan seniornya dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement