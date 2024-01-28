Satu Wakil Indonesia Merajut Asa di Final Indonesia Masters 2024, Siang Ini Live di iNews!

INDONESIA Masters 2024 memasuki partai puncaknya untuk menentukan gelar juara tahun ini di Istora Senayan, Minggu (28/1/2024). Indonesia hanya memiliki satu perwakilan saja di final Indonesia Masters 2024.

Sementara itu, China sukses mengirim empat wakilnya menuju final. Lalu, ada Jepang dan Denmark yang mengirim dua wakilnya.

Meski begitu, Tim Merah Putih akan terus berjuang untuk mendapat gelar juara Indonesia Masters 2024. Satu wakil Indonesia yang berhasil melaju ke final sendiri berasal dari sektor ganda putra lewat aksi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Leo/Daniel sendiri maju ke final usai menumbangkan rekan mereka, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Laga itu digelar Sabtu 27 Januari 2024.

Leo/Daniel perlu bertarung dalam waktu 1 jam 10 menit untuk mengalahkan Fajar/Rian. Mereka pun mengalahkan seniornya dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17.