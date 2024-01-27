5 Atlet Kebanggaan Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Eks Persib Bandung

LIMA atlet kebanggan Indonesia yang putuskan jadi mualaf akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah pesepakbola yang pernah bermain untuk Persib Bandung.

Ya, sejumlah atlet Indonesia memilih menjadi mualaf. Tak sekadar menjadi mualaf, mereka pun memperdalam agama Islam secara maksimal. Berikut lima atlet kebanggaan Indonesia yang putuskan jadi mualaf.

5. Diego Michiels





Pemain Arema FC ini merupakan fullback kiri andalan Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2011. Diego Michiels yang terkenal sebagai fullback tanpa kompromi, memutuskan menjadi mualaf pada 2013.

Ia memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah menjadi mualaf, Diego pun mengubah namanya menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels.

4. Markus Haris Maulana





Markus Horison merupakan kiper andalan Timnas Indonesia era 2007-2010. Ia turun di ajang-ajang bersama Timnas Indonesia seperti Piala Asia, Piala AFF hingga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia.

Pria berkepala plontos ini memeluk Islam pada 2004 silam. Usai menjadi muslim, Markus Horison memiliki nama Muhammad Haris Maulana.