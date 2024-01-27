Kisah Percintaan Ricky Subagja dengan sang Istri yang Akui Bukan Badminton Lovers dan Awalnya Tak Kenal dengan Sosok Suami

KISAH percintaan Ricky Subagja dengan sang istri yang akui bukan badminton lovers dan awalnya tak kenal dengan sosok suami patut diulas. Sebab, cerita pasangan ini sungguh menarik.

Seperti diketahui, Ricky dalah legenda bulu tangkis Indonesia yang malang melintang di dunia tepok bulu. Bersama Rexy Mainaky, ia sukses mendulang banyak prestasi gemilang di level internasional.

Tercatat, pasangan Rexy/Ricky pernah meraih medali emas di Olimpiade dan juga menjuarai Indonesia Open sebanyak empat kali yang sekaligus menasbihkan mereka sebagai pemegang rekor juara terbanyak. Selain di dua ajang itu, mereka juga memiliki banyak prestasi lainnya.

Namun meski memiliki prestasi yang ciamik di dunia bulu tangkis, Ricky Subagja sempat kurang beruntung dalam hal asmara. Pada 2000, ia sempat menikah dengan atlet renang Indonesia, Elsa Manora Nasution. Sayangnya, rumah tangga keduanya harus kandas pada 2006.

Setelah bertahun-tahun menjadi duda, barulah legenda bulu tangkis Indonesia ini menemukan tambatan hatinya yang baru. Menariknya, perempuan yang dicintainya ini terpaut usia 26 tahun lebih muda yakni Khairunissa Andjani atau yang akrab disapa Cica Andjani.

Keduanya pertama kali bertemu saat tanpa sengaja Cica diajak oleh kawannya ke rumah Ricky. Ia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

"Pulang terbang, aku pulang terus janjian sama dia tapi kok enggak di tempat biasanya, kayak masuk ke perumahan kayak gitu terus aku bilang, 'Ini ke mana ya kok masuk ke perumahan enggak ada cafe enggak ada apa,' sepi gitu. Terus bilang aja ke security-nya ke rumahnya Ricky Subagja," kata Cica, di podcast youtube Melaney Ricardo.