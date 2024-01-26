Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2024: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tumbang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:36 WIB
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2024: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tumbang
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati tersingkir di perempatfinal Indonesia Masters 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)
JAKARTA - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati takluk di babak perempatfinal Indonesia Masters 2024 Super 500. Ganda campuran Indonesia itu kalah dari Jesper Toft/Clara Graversen dua gim langsung 15-21 dan 16-21.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) siang WIB, Rehan/Lisa tampil meyakinkan pada awal gim pertama, sehingga berhasil memimpin 3-1 atas Toft/Graversen. Mereka pun terus memperlebar jarak dan memimpin 7-5 atas lawannya.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati beraksi di Indonesia Masters 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Meski Toft/Graversen sempat menyamakan skor, tetapi Rehan/Lisa mampu bangkit dan kembali memimpin 11-10 di interval gim pertama. Sementara selesai interval, Rehan/Lisa gagal mempertahankan keunggulannya dan harus tertinggal 13-15 dari Toft/Graversen.

Rehan/Lisa terus mencoba untuk membalikan keadaan, tetapi usahanya belum berhasil dan harus tertinggal 14-18. Rehan/Lisa pun harus puas menutup gim pertama dengan kekalahan 15-21.

Sementara pertandingan berlangsung ketat pada awal gim kedua, Rehan/Lisa pun bermain imbang 3-3. Meski sempat tertinggal, tetapi Rehan/Lisa mampu membalikan keadaan untuk memimpin 11-10 atas Toft/Graversen di interval gim kedua.

Halaman:
1 2
