Gregoria Mariska Ingin Melangkah Lebih Jauh di Indonesia Masters 2024

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil lolos ke perempat final Indonesia Masters 2024. Hasil itu didapat setelah dia sukses meraih kemenangan dalam babak 16 besar yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (26/1/2024).

Gregoria menang mudah atas wakil Indonesia lainnya, Ester Nurumi Tri Wardoyo. Dia melibas juniornya di Pelatnas PBSI itu dua gim langsung dengan skor 21-5 dan 21-11 dalam waktu 34 menit.

Dengan hasil positif itu, pemain ranking tujuh dunia tersebut berhasil mengulangi pencapaiannya tahun lalu di mana dia mencapai babak perempat final turnamen Super 500 tersebut. Sayangnya, kala itu langkahnya dihentikan oleh Han Yue dari China lewat rubber game yang berakhir dengan skor 21-19, 8-21 dan 16-21.

Jorji -sapaan Gregoria- pun senang telah berhasil melangkah ke perempat final lagi di Indonesia Masters 2024. Namun, dia punya ambisi tinggi untuk terus melangkah lebih jauh pada edisi tahun ini.

“Pastinya kalau harapan saya ingin setinggi mungkin, tapi saya bersyukur sih karena saya bisa menyamai yang saya capai di tahun lalu, tapi pastinya saya bermimpi dan berkeinginan untuk bisa melaju jauh di turnamen kali ini,” kata Gregoria selepas laga kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (26/1/2024).

Gregoria sendiri cukup puas dengan performa apik yang ditunjukannya melawan Ester sehingga bisa menang dengan mudah. Menurutnya, sang junior bermain kurang nyaman dan tegang dengan atmosfir luar biasa dari penonton yang ada di Istora Senayan.