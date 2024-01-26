Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Ingin Melangkah Lebih Jauh di Indonesia Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |11:19 WIB
Gregoria Mariska Ingin Melangkah Lebih Jauh di Indonesia Masters 2024
Gregoria Mariska melaju ke perempat final Indonesia Masters 2024 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil lolos ke perempat final Indonesia Masters 2024. Hasil itu didapat setelah dia sukses meraih kemenangan dalam babak 16 besar yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (26/1/2024).

Gregoria menang mudah atas wakil Indonesia lainnya, Ester Nurumi Tri Wardoyo. Dia melibas juniornya di Pelatnas PBSI itu dua gim langsung dengan skor 21-5 dan 21-11 dalam waktu 34 menit.

Dengan hasil positif itu, pemain ranking tujuh dunia tersebut berhasil mengulangi pencapaiannya tahun lalu di mana dia mencapai babak perempat final turnamen Super 500 tersebut. Sayangnya, kala itu langkahnya dihentikan oleh Han Yue dari China lewat rubber game yang berakhir dengan skor 21-19, 8-21 dan 16-21.

Jorji -sapaan Gregoria- pun senang telah berhasil melangkah ke perempat final lagi di Indonesia Masters 2024. Namun, dia punya ambisi tinggi untuk terus melangkah lebih jauh pada edisi tahun ini.

“Pastinya kalau harapan saya ingin setinggi mungkin, tapi saya bersyukur sih karena saya bisa menyamai yang saya capai di tahun lalu, tapi pastinya saya bermimpi dan berkeinginan untuk bisa melaju jauh di turnamen kali ini,” kata Gregoria selepas laga kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (26/1/2024).

Gregoria sendiri cukup puas dengan performa apik yang ditunjukannya melawan Ester sehingga bisa menang dengan mudah. Menurutnya, sang junior bermain kurang nyaman dan tegang dengan atmosfir luar biasa dari penonton yang ada di Istora Senayan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement