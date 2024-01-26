Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gugur, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Siap Jadi Tumpuan Ganda Putri di Indonesia Masters 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:53 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gugur, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Siap Jadi Tumpuan Ganda Putri di Indonesia Masters 2024
Ganda Putri Indonesia, Lannya Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA - Pasangan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto siap menjadi tumpuan ganda putri Tanah Air di perempatfinal Indonesia Masters 2024. Sebab kini mereka menjadi satu-satunya ganda putri Indonesia yang bertahan usai Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti gugur.

Pada babak 16 besar yang berlangsung di Istora Senayan, Kamis (25/1/2024) malam WIB, Lanny/Ribka sukses menaklukkan wakil Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu. Mereka menang dua gim langsung 21-19 dan 21-18.

Kemenangan tersebut membuat Indonesia masih memiliki wakil di setiap sektor pada babak perempat final. Namun, berbeda dari biasanya ganda putri kini bertumpu pada Lanny/Ribka.

Meski begitu, pasangan peringkat 31 dunia itu tak ingin merasa terbebani. Mereka ingin bermain nothing to lose untuk menghadapi babak perempat final.

Lanny Tria/Ribka Sugiarto

"Kalau dari saya sendiri enggak ada (beban), saya sama Lanny nothing to lose saja di sini, ingin memberi yang terbaik, day by day aja kita mikirnya, enggak terlalu jauh mau juara atau apa segalanya, kita nothing to lose saja," ucap Ribka seusai laga, dikutip Jumat (26/1/2024).

Pada babak delapan besar, Lanny/Ribka akan bertemu wakil Belanda, Debora Jille/Cheryl Seinen. Lanny/Ribka pun siap membalaskan dendam Apriyani/Fadia yang sebelumnya dikalahkan Jille/Seinen di babak 32 besar.

