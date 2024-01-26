Sebut Valentino Rossi GOAT, Fabio Di Giannantonio Yakin Bakal Banyak Dibantu VR46

RICCIONE - Fabio Di Giannantonio terkesan dengan livery motor tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk MotoGP 2024. Sang pembalap yakin bosnya yakni Valentino Rossi akan banyak membantu musim depan.

Pertamina Enduro VR46 secara resmi memperkenalkan motornya di Riccione, Italia, Rabu 24 Januari 2024 sore WIB. Mereka meluncurkan livery kuning cerah untuk musim MotoGP 2024 yang akan dipakai oleh Marco Bezzecchi dan Di Giannantonio.

Warna itu mengalami perubahan yang mencolok dari musim sebelumnya. Jika di musim lalu dibalut dengan warna hitam kuning, musim ini menjadi kuning putih. Namun, kuning tetap mencolok lantaran warna kesukaan sang pemilik yakni Rossi.

Di Giannantonio mengaku sangat terkesan dengan motor baru itu. Ia mengaku siap untuk bertarung pada balapan MotoGP 2024.

“Motor baru ini sedikit lebih baik di hampir semua area. Timnya fantastis, mereka super profesional dan tim baru saya juga sangat bagus. Energi di Valencia sangat keren," kata Di Giannantonio, dikutip dari Speedweek, Jumat (26/1/2024).

"Startnya bagus, mereka punya banyak hal. pengetahuan dan saya cukup yakin bahwa kami bisa memulai dengan baik di fase pertama musim ini. Tentu saja penting untuk menjalani tes yang baik di Sepang dan Qatar. Tapi saya yakin kami akan siap bertarung di balapan pertama di Qatar," imbuh pria asal Italia itu.