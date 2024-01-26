Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sebut Valentino Rossi GOAT, Fabio Di Giannantonio Yakin Bakal Banyak Dibantu VR46

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |00:08 WIB
Sebut Valentino Rossi <i>GOAT</i>, Fabio Di Giannantonio Yakin Bakal Banyak Dibantu VR46
Fabio Di Giannantonio berfoto dengan Valentino Rossi dalam peluncuran tim (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
A
A
A

RICCIONE - Fabio Di Giannantonio terkesan dengan livery motor tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk MotoGP 2024. Sang pembalap yakin bosnya yakni Valentino Rossi akan banyak membantu musim depan.

Pertamina Enduro VR46 secara resmi memperkenalkan motornya di Riccione, Italia, Rabu 24 Januari 2024 sore WIB. Mereka meluncurkan livery kuning cerah untuk musim MotoGP 2024 yang akan dipakai oleh Marco Bezzecchi dan Di Giannantonio.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Warna itu mengalami perubahan yang mencolok dari musim sebelumnya. Jika di musim lalu dibalut dengan warna hitam kuning, musim ini menjadi kuning putih. Namun, kuning tetap mencolok lantaran warna kesukaan sang pemilik yakni Rossi.

Di Giannantonio mengaku sangat terkesan dengan motor baru itu. Ia mengaku siap untuk bertarung pada balapan MotoGP 2024.

“Motor baru ini sedikit lebih baik di hampir semua area. Timnya fantastis, mereka super profesional dan tim baru saya juga sangat bagus. Energi di Valencia sangat keren," kata Di Giannantonio, dikutip dari Speedweek, Jumat (26/1/2024).

"Startnya bagus, mereka punya banyak hal. pengetahuan dan saya cukup yakin bahwa kami bisa memulai dengan baik di fase pertama musim ini. Tentu saja penting untuk menjalani tes yang baik di Sepang dan Qatar. Tapi saya yakin kami akan siap bertarung di balapan pertama di Qatar," imbuh pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement