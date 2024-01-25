Fajar/Rian Pukul Mundur Wakil Taiwan, Menambah Daftar Nama Ke Babak 16 Besar BWF Indonesia Masters 2024

Fajar/Rian menjadi salah satu pasangan ganda putra Indonesia di babak 16 besar Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)

JAKARTA - Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil pukul mundur wakil Taiwan Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan pada perhelatan BWF Indonesia Masters 2024. Bermain di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa, (23/1) hanya menghabiskan waktu setengah jam dalam dua gim bagi Fajar/Rian untuk menang.

Fajar/Rian mengawali permainan dengan santai, meski tertinggal dengan beberapa poin. Menyamakan kedudukan di skor 9-9, unggulan tujuh dunia ini berhasil melampaui Lee/Yang dengan empat poin berturut-turut 15-11.

Gim pertama ditutup dengan keunggulan Fajar/Rian 21-16. Performa Lee/Yang naik setelah tunduk di awal permainan. Lee/Yang meraih poin berturut-turut jadi 5-2 meninggalkan Fajar/Rian. Permainan berakhir dengan smash tajam dari Rian menutup poin 21-14.

Duet ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berhasil menorehkan namanya ke babak 16 besar. Utusan Jerman Linda Efler/Isabel Lohau ditundukkan langsung dengan dua gim oleh Lanny/Ribka.

Permainan ketat dimainkan sampai Lanny/Ribka mengejar poin menyamakan kedudukan 11-11. Lanny/Ribka kuasai gim pertama dengan 22-20. Linda/Isabel seperti naik pitam mengejar di gim kedua dan kehilangan kesempatan kedua kalinya mengakhiri permainan dengan kekalahan 17-21.

Sementara itu, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menambah daftar ganda putra yang lolos ke babak 16 besar. Ranking 11 dunia ini memangkas lawannya Mark Lamsfuss/Marvin Seidel dengan skor 21-16, 21-17.