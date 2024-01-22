Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ternyata Ini Alasan Terbesar Pebulutangkis Supercantik Gronya Somerville Jatuh Cinta dengan Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |16:17 WIB
Ternyata Ini Alasan Terbesar Pebulutangkis Supercantik Gronya Somerville Jatuh Cinta dengan Indonesia
Gronya Somerville jadi salah satu pebulu tangkis yang selalu ramai disorot. (Foto: Instagram/@gronyasomerville)
A
A
A

TERNYATA ini alasan terbesar pebulutangkis supercantik Gronya Somerville jatuh cinta dengan Indonesia. Dia menyukai Indonesia karena orang-orangnya yang ramah.

Bukan hanya keramahan orang di Tanah Air yang membuat Gronya mencintai Indonesia. Pebulu tangkis Australia itu juga jatih cinta karena makanan-makanan enak yang ada di Indonesia.

Gronya Somerville

Tetapi, ada hal yang dinilai Gronya Somerville tidak bagus di Indonesia. Hal itu adalah soal kemacetan yang memang kerap terjadi, utamanya di ibu kota.

“Ya, saya menyukainya, orang-orangnya ramah, makanannya enak, hanya kemacetannya yang tidak bagus," ujar Gronya saat hadir dalam sebuah acara yang dipandu Deddy Corbuzier.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841/maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180736/verrell_yustin_mulia_bercerita_soal_pindah_sektor_dari_ganda_campuran_ke_ganda_putra-VYvL_large.jpeg
Cerita Verrell Yustin soal Pindah ke Ganda Putra hingga Berguru dengan Fajar Alfian Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180654/eng_hian-BFqv_large.jpg
Tak Ingin Krisis Generasi Emas, PBSI Mulai Prioritaskan Pemain Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535/marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180461/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-3olG_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, PBSI Resmi Patenkan Duet Fajar Alfian/ Shohibul Fikri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement