Ternyata Ini Alasan Terbesar Pebulutangkis Supercantik Gronya Somerville Jatuh Cinta dengan Indonesia

Gronya Somerville jadi salah satu pebulu tangkis yang selalu ramai disorot. (Foto: Instagram/@gronyasomerville)

TERNYATA ini alasan terbesar pebulutangkis supercantik Gronya Somerville jatuh cinta dengan Indonesia. Dia menyukai Indonesia karena orang-orangnya yang ramah.

Bukan hanya keramahan orang di Tanah Air yang membuat Gronya mencintai Indonesia. Pebulu tangkis Australia itu juga jatih cinta karena makanan-makanan enak yang ada di Indonesia.

Tetapi, ada hal yang dinilai Gronya Somerville tidak bagus di Indonesia. Hal itu adalah soal kemacetan yang memang kerap terjadi, utamanya di ibu kota.

“Ya, saya menyukainya, orang-orangnya ramah, makanannya enak, hanya kemacetannya yang tidak bagus," ujar Gronya saat hadir dalam sebuah acara yang dipandu Deddy Corbuzier.