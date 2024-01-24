Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ikut Senang jika Pramudya Kusumawardana Bela Australia, Gronya Somerville: Dia Pemain Hebat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |17:01 WIB
Ikut Senang jika Pramudya Kusumawardana Bela Australia, Gronya Somerville: Dia Pemain Hebat
Pebulutangkis ganda campuran Australia, Gronya Somerville. (Foto: Instagram/gronyasomerville)
JAKARTA – Pebulutangkis ganda campuran Australia, Gronya Somerville, mendengar isu pemain Indonesia, Pramudya Kusumawardana berpeluang membela Negeri Kangguru tersebut dalam waktu dekat ini. Gronya pun mengaku senang karena yang ia tahu, Pramudya adalah pebulutangkis ganda putra yang hebat.

Sebagaimana diketahui, Pramudya memutuskan hengkang dari Pelatnas PBSI pada Desember 2023 lalu. Keputusan itu diambil karena dia ingin melanjutkan studi di Australia.

Mantan duet Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan itu pun mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap bermain bulu tangkis selama menetap di Australia. Sebab dia mengambil permanent resident lewat bulu tangkis, sehingga harus ada feedback yang dia berikan kepada negara Kangguru tersebut.

Keputusan mengambil permanent resident karena Pramudya akan lebih mudah kuliah di Australia. Sebab jika dia lewat visa seperti biasa, maka biaya yang dibutuhkan semakin besar.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Karena itu, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Pramudya bakal membela Australia di turnamen bulutangkis internasional. Sebagai salah satu bintang Negeri Kangguru, Gronya pun senang dengan jika pemain berusia 23 tahun itu memutuskan bermain untuk negaranya.

