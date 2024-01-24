Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Segini Total Hadiah yang Diperebutkan di Indonesia Masters 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |03:02 WIB
Segini Total Hadiah yang Diperebutkan di Indonesia Masters 2024
Hadiah besar menanti di Indonesia Masters 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

MEMASUKI musim turnamen bulu tangkis 2024, sederet turnamen BWF Super series mulai berjalan. Setelah Malaysia Masters dan India Open, kini giliran turnamen Indonesia Masters 2024 yang akan digelar.

Indonesia Masters sendiri pertama kali digelar pada tahun 2010 dengan nama Indonesia Terbuka Grand Prix Gold. Namun sejak tahun 2018, federasi bulutangkis dunia (BWF) merubah turnamen ini menjadi Indonesia Masters dengan Grade 2 Level 4 BWF dengan label World Tour Super 500.

Pada tahun ini, Indonesia Masters akan digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK) pada 23-28 Januari 2024 dengan total hadiah mencapai USD 420.000 atau setara dengan Rp6,3 miliar.

Selain price money itu, para peserta ajang ini juga akan mendapat poin untuk menunjang peringkat mereka di ranking BWF sekaligus meraih poin untuk menembus posisi 8 besar road to Paris untuk mengikuti Olimpiade.

Indonesia Masters 2024

Sebagai tuan rumah, Indonesia berusaha meraih hasil maksimal dengan mengirimkan atlet-atlet terbaiknya. Tercatat ada total 20 atlet Indonesia yang bermain di lima sektor berbeda.

Berikut adalah hasil undian pertandingan pertama masing-masing wakil Indonesia

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Ng Tze Yong (Malaysia)

Jonatan Christie vs Lu Guang Zu (China)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Anders Antonsen (Denmark)

Shesar Hiren Rhustavito vs Kiran George (India)

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Yvonne Li (Jerman)

Putri Kusuma Wardani vs pemenang kualifikasi 2

Halaman:
1 2
