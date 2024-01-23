Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Girang Gabung Repsol Honda, Luca Marini: Seperti Main di Real Madrid atau Barcelona!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |01:01 WIB
Girang Gabung Repsol Honda, Luca Marini: Seperti Main di Real Madrid atau Barcelona!
Luca Marini kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@luca_marini_97)
ADIK Valentino Rossi, Luca Marini, girang bukan main bakal membela Repsol Honda di MotoGP 2024. Marini mengibaratkan membela Honda seperti main di klub sepakbola top Spanyol, yakni Real Madrid atau Barcelona.

Ya, Luca Marini bakal memulai petualangan baru dalam kariernya di MotoGP pada 2024. Dia takkan mengendarai motor balap Ducati lagi karena hijrah ke Repsol Honda.

Luca Marini

Luca Marini mendapat tawaran membela Honda usai sang pembalap andalan di tim itu, Marc Marquez, dipastikan hengkang. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memilih hijrah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing.

Keputusan itu diambil Marquez usai melewati masa-masa sulit dengan Honda dalam beberapa musim terakhir. Usai sembuh dari cedera parah di tangan, Marquez masih terus kesulitan bersaing meraih hasil manis. Bahkan, musim lalu, dia hanya bisa meraih 1 podium.

