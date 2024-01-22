Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Target Alwi Farhan pada 2024: Dongkrak Ranking hingga Tempati Peringkat 30 Dunia!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:16 WIB
Target Alwi Farhan pada 2024: Dongkrak Ranking hingga Tempati Peringkat 30 Dunia!
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TARGET Alwi Farhan pada 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra muda Indonesia itu mengaku ingin mendongrak posisinya sebanyak mungkin di ranking BWF.

Bahkan, Alwi Farhan menargetkan menduduki peringkat 30 dunia pada tahun ini. Hal itu tentu saja berpotensi terjadi jika Alwi bisa terus menunjukkan kiprah manis.

Alwi Farhan

Kini, pemain didikan PB Mansion Exist itu menempati peringkat tertinggi dalam kariernya. Dia menduduki ranking 60 dunia BWF.

Pada tahun lalu, Alwi memang telah rutin ikut turnamen level senior dengan tertingginya, yakni BWF World Tour Super 300. Dia tampil di Korea Masters dan Syed Modi India International.

Alwi juga telah mengoleksi titel di level senior. Dia sukses menjuarai Indonesia International Challenge 2023 yang berlangsung di Medan.

