Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Anthony Joshua Yakin Tuhan Sudah Atur Duelnya Melawan Tyson Fury

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:11 WIB
Anthony Joshua Yakin Tuhan Sudah Atur Duelnya Melawan Tyson Fury
Anthony Joshua yakin Tuhan sudah atur duelnya dengan Tyson Fury (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)
A
A
A

LONDON – Anthony Joshua mengaku sangat ingin bertarung dengan Tyson Fury. Ia yakin Tuhan sudah mengatur agar kedua petinju itu segera naik ring.

Joshua dan Fury belum pernah bertarung hingga saat ini. Padahal, petinju asal Inggris itu selalu mengirimkan ‘kode’ untuk berhadapan dengan rekan senegaranya.

Tyson Fury berduel dengan Francis Ngannou (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)

Fury merupakan salah satu lawan kelas berat yang sangat sulit ditaklukkan. Petinju berjuluk The Gypsy King itu, menurut BoxRec, sudah mencatatkan 34 kemenangan tanpa satu pun kekalahan.

Nampaknya, itulah yang membuat AJ penasaran melawan kompatriotnya. Joshua yakin, Tuhan sudah mempunyai rencana untuk mempertemukan Fury dengannya.

“Tuhan punya rencana-Nya. Dan saya yakin Tyson Fury adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saya,” kata Joshua dilansir dari Sky News, Minggu (21/1/2024).

“Mungkin pertarungan setelah ini,” sambung petinju berusia 34 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement