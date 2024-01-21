Anthony Joshua Yakin Tuhan Sudah Atur Duelnya Melawan Tyson Fury

LONDON – Anthony Joshua mengaku sangat ingin bertarung dengan Tyson Fury. Ia yakin Tuhan sudah mengatur agar kedua petinju itu segera naik ring.

Joshua dan Fury belum pernah bertarung hingga saat ini. Padahal, petinju asal Inggris itu selalu mengirimkan ‘kode’ untuk berhadapan dengan rekan senegaranya.

Fury merupakan salah satu lawan kelas berat yang sangat sulit ditaklukkan. Petinju berjuluk The Gypsy King itu, menurut BoxRec, sudah mencatatkan 34 kemenangan tanpa satu pun kekalahan.

Nampaknya, itulah yang membuat AJ penasaran melawan kompatriotnya. Joshua yakin, Tuhan sudah mempunyai rencana untuk mempertemukan Fury dengannya.

“Tuhan punya rencana-Nya. Dan saya yakin Tyson Fury adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saya,” kata Joshua dilansir dari Sky News, Minggu (21/1/2024).

“Mungkin pertarungan setelah ini,” sambung petinju berusia 34 tahun itu.