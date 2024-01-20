Kisah Pebulu Tangkis Maria Febe Kusumastuti, Putuskan Mualaf karena Suka Suara Azan sejak Kecil

Kisah Maria Febe Kusumastuti menjadi mualaf karena suka mendengar azan saat kecil menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@mariafebe13)

KISAH pebulu tangkis Maria Febe Kusumastuti menjadi seorang mualaf karena suka mendengar suara azan sejak kecil menarik untuk disimak. Pasalnya, ia baru berani menjemput hidayah Allah SWT itu ketika dewasa.

Maria Febe merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik di sektor tunggal putri yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia terjun ke dunia tepok bulu sejak berusia tujuh tahun.

Di usia 12 tahun, Febe bergabung dengan PB Djarum. Ia pernah bertengger di posisi ke-19 dalam ranking BWF pada 2010. Hal ini menjadi peringkat terbaik selama dirinya berkarier di dunia bulu tangkis.

Febe terlahir dari keluarga Kristen yang taat. Namun, ia memutuskan menjadi seorang mualaf ketika dewasa. Kisahnya bermula ketika sang pebulu tangkis sudah tertarik mendengarkan suara azan sejak kecil.

Namun, saat itu, Febe hanya menyimpan rasa kenyamanannya secara diam-diam. Ketika dipanggil masuk ke Pelatnas PBSI sekira 2010, keinginan untuk berpindah agama semakin kuat. Hal itu tidak terlepas dari intens-nya interaksi dengan rekan-rekan yang beragama Islam.

Selain itu, Febe juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan agama Islam, seperti salat Tarawih. Dari sana, hatinya semakin tergerak dan teguh memilih untuk berpindah keyakinan.

“Seiringnya waktu kan kadang ada kaya mereka tarawih lah, terus ada acara-acara gitu, tergerak gitu lho hatinya,” ucap Febe dalam sebuah wawancara.

Akhirnya, Febe memantapkan niatnya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam pada 2013 saat masih aktif sebagai pebulu tangkis. Ia dibantu mengucapkan kalimat syahadat oleh seorang ustaz kenalan rekan setim di Pelatnas.