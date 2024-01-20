Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Maria Febe Kusumastuti, Putuskan Mualaf karena Suka Suara Azan sejak Kecil

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:28 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Maria Febe Kusumastuti, Putuskan Mualaf karena Suka Suara Azan sejak Kecil
Kisah Maria Febe Kusumastuti menjadi mualaf karena suka mendengar azan saat kecil menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@mariafebe13)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Maria Febe Kusumastuti menjadi seorang mualaf karena suka mendengar suara azan sejak kecil menarik untuk disimak. Pasalnya, ia baru berani menjemput hidayah Allah SWT itu ketika dewasa.

Maria Febe merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik di sektor tunggal putri yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia terjun ke dunia tepok bulu sejak berusia tujuh tahun.

Maria Febe Kusumastuti

Di usia 12 tahun, Febe bergabung dengan PB Djarum. Ia pernah bertengger di posisi ke-19 dalam ranking BWF pada 2010. Hal ini menjadi peringkat terbaik selama dirinya berkarier di dunia bulu tangkis.

Febe terlahir dari keluarga Kristen yang taat. Namun, ia memutuskan menjadi seorang mualaf ketika dewasa. Kisahnya bermula ketika sang pebulu tangkis sudah tertarik mendengarkan suara azan sejak kecil.

Namun, saat itu, Febe hanya menyimpan rasa kenyamanannya secara diam-diam. Ketika dipanggil masuk ke Pelatnas PBSI sekira 2010, keinginan untuk berpindah agama semakin kuat. Hal itu tidak terlepas dari intens-nya interaksi dengan rekan-rekan yang beragama Islam.

Selain itu, Febe juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan agama Islam, seperti salat Tarawih. Dari sana, hatinya semakin tergerak dan teguh memilih untuk berpindah keyakinan.

“Seiringnya waktu kan kadang ada kaya mereka tarawih lah, terus ada acara-acara gitu, tergerak gitu lho hatinya,” ucap Febe dalam sebuah wawancara.

Akhirnya, Febe memantapkan niatnya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam pada 2013 saat masih aktif sebagai pebulu tangkis. Ia dibantu mengucapkan kalimat syahadat oleh seorang ustaz kenalan rekan setim di Pelatnas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement