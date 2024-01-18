Hasil India Open 2024: Kalahkan Wakil Jepang, Anthony Ginting ke Perempat Final

NEW DELHI – Anthony Sinisuka Ginting berhasil meraih kemenangan atas utusan Jepang, Kenta Nishimoto, di babak 16 besar India Open 2024. Dia menang dua gim langsung dengan skor 21-8 dan 21-17 dalam waktu 46 menit.

Beraksi di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Kamis (18/1/2024) malam WIB, Ginting nampak belum panas di awal pertandingan sehingga tertinggal 1-3 lebih dulu. Namun, dia mampu dengan cepat menemukan sentuhan terbaiknya untuk berbalik unggul 6-3.

Permainan menyerang dan agresif terus diperagakan oleh pemain ranking dua dunia itu. Hasilnya, dia terus memperlebar keunggulan menjadi 11-5 di interval gim pertama.

Usai rehat, Onik -sapaan Ginting- tampil semakin apik. Dia minim melakukan kesalahan dan sangat efektif ketika menyerang. Alhasil, dia terus menambah keunggulannya menjadi 16-8.

Tanpa kesulitan berarti, pemain berusia 27 tahun itu mendulang poin demi poin. Dia pun sukses menutup gim pertama dengan skor telak 21-8.

Pertarungan sengit terjadi di gim kedua. Meski selalu dalam posisi unggul, Ginting selalu dapat dikejar oleh Nishimoto hingga menginjak skor 6-6.