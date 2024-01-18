Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kehadiran 8 Pembalap Ducati di MotoGP 2024 Bikin KTM Ketar-ketir

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |01:02 WIB
Kehadiran 8 Pembalap Ducati di MotoGP 2024 Bikin KTM Ketar-ketir
Para pembalap MotoGP. (Foto: MotoGP)




KEHADIRAN 8 pembalap Ducati di MotoGP 2024 bikin KTM ketar-ketir. General Manager KTM Spanyol, yakni Marc Coma, menyebut kondisi ini membuat persaingan menjadi tidak mudah.

Seperti diketahui, Ducati memiliki delapan motor dan pembalap yang terbagi di empat tim MotoGP 2024. Ada satu tim pabrikan (Ducati Lenovo) dan tiga tim satelit (Pramac Ducati, Pertamina Enduro VR46, dan Gresini Ducati).

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Tim Ducati Lenovo sendiri akan diisi oleh Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Kemudian, di tim Pramac Ducati, ada duet Jorge Martin dan juga Franco Morbidelli.

Beralih ke tim satelit Gresini Ducati, ada duet kakak beradik Marc Marquez dengan Alex Marquez. Terakhir, di tim milik Valentino Rossi, yakni VR46 Racing, ada Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio.

