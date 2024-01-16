Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos ke 16 Besar India Open 2024, Gregoria Mariska Masih Adaptasi Lapangan dan Cuaca Dingin

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |12:41 WIB
Lolos ke 16 Besar India Open 2024, Gregoria Mariska Masih Adaptasi Lapangan dan Cuaca Dingin
Gregoria Mariska Tunjung melaju ke babak kedua India Open 2024 (Foto: PBSI)
NEW DELHI – Gregoria Mariska Tunjung lolos ke babak 16 besar India Open 2024. Gregoria mengakui dirinya masih harus beradaptasi dengan lapangan dan cuaca dingin di India.

Gregoria sukses menembus babak 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan, Sung Shuo-yun di Khashaba Dadasaheb (K.D) Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India pada Selasa (16/1/2024) pagi WIB. Gregoria menang dalam dua gim langsung 21-10, dan 21-15.

Gregoria mengatakan senang dengan performanya di pertandingan itu. Namun, tunggal putri asal Wonogiri, Jawa Tengah itu mengatakan masih ada evaluasi untuk laga selanjutnya, terkhusus soal meminimalisir kesalahan sendiri dan adaptasi lapangan.

“Hari ini saya memulai pertandingan dengan baik tapi di gim kedua saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Itu menjadi catatan yang harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya,” kata Gregoria dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (16/1/2024).

 BACA JUGA:

“Saya juga masih beradaptasi dengan lapangan dan juga kondisi cuaca di sini yang sangat dingin. Suhunya benar-benar bisa drop sampai 3 derajat Celsius,” sambungnya.

Sementara itu, kemenangan ini membawa Gregoria untuk berhadapan dengan jagoan Singapura, Yeo Jia Min di babak 16 besar. Tunggal putri berusia 22 tahun itu mengatakan tidak mau meremehkan lawan kendati punya catatan bagus dalam pertemuan dengan Yeo.

Halaman:
1 2
