Marco Bezzecchi Ungkap Keuntungan yang Dimiliki Berada di Tim Milik Valentino Rossi

TAVULLIA – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi merasa beruntung karena berada di tim yang dimiliki oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi. Sebab menurutnya Rossi tak hanya pemilik tim saja, tapi juga mentor yang kerap membantu para pembalap timnya demi raih hasil maksimal saat balapan.

Bezzecchi tampil cukup baik dalam musim debutnya di MotoGP 2022 lalu dengan mengoleksi satu podium dan 111 poin untuk finis di peringkat 14. Dia pun menyabet gelar Rookie of The Year berkat penampilan apiknya itu.

Pembalap asal Italia itu pun menunjukkan peningkatan yang siginifikan pada musim keduanya di kelas utama. Dia berada dalam jalur perebutan gelar juara hampir di sepanjang musim sampai akhirnya dia menderita cedera menjelang seri-seri terakhir sehingga harus merelakan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bertarung hingga akhir.

Pada akhirnya, Bezz -sapaan Bezzecchi- finis di peringkat ketiga dengan raihan 329 poin. Dia menyabet tiga kemenangan dan tujuh podium balapan utama untuk tim milik Valentino Rossi itu di MotoGP 2023.

Bezzecchi pun tak menampik bahwa peran Rossi yang menjadi mentornya sejak di VR46 Academy hingga kini di MotoGP sangat besar. Dia merasa bisa belajar banyak dari juara MotoGP tujuh kali itu dan selalu mendapat dukungan darinya sehingga dia terus termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya.

“Memiliki Vale adalah sebuah keuntungan besar. Sungguh luar biasa ketika dia ada di sana (box tim di sirkuit), tapi dia juga sangat mendukung ketika dia di rumah,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Selasa (16/1/2024).