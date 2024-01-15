Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kocak Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Pilih Main di Ganda Putra Gara-Gara Sering Kalah di Tunggal Putra!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:52 WIB
Kisah Kocak Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Pilih Main di Ganda Putra Gara-Gara Sering Kalah di Tunggal Putra!
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KISAH kocak Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan soal alasan pilih main di ganda putra. Ternyata, salah satu alasannya karena sering mendapat kekalahan di tunggal putra.

Duet Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memang telah jadi salah satu andalan Indonesia di sektor ganda putra. Pasangan berjuluk The Daddies itu telah sukses meraih banya prestasi gemilang.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Di antaranya, Ahsan/Hendra berhasil menjadi juara dunia sebanyak 3 kali. Pencapaian itu diraih pada 2013, 2015, dan 2019.

Di balik kesuksesan duet mereka di sektor ganda putra, ternyata Ahsan dan Hendra pernah bermain di sektor tunggal juga. Hal itu dilakukannya di awal-awal kariernya di bulu tangkis.

Ahsan dan Hendra pun membeberkan alasannya tak lanjut bermain di sektor tunggal putra. Ahsan sendiri menyebut beralih bermain ke nomor ganda karena persaingan ketat di sektor tunggal.

Sementara Hendra, dia mengaku pernah bermain di nomor tunggal dahulu saat kecil. Tetapi, dia memutuskan beralih ke double karena terus mendapat kekalahan.

“Dulu persaingannya sangat berat, jadi pindah ke men’s double,” ujar Ahsan saat ditanya alasan tak bermain di sektor tunggal, dilansir dari akun Tiktok Victor Malaysia, Senin (15/1/2024).

“Waktu kecil saya juga pemain single dulu, terus karena kalahan jadi kita pindah ke doble,” ujar Hendra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement