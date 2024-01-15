Kisah Kocak Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Pilih Main di Ganda Putra Gara-Gara Sering Kalah di Tunggal Putra!

KISAH kocak Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan soal alasan pilih main di ganda putra. Ternyata, salah satu alasannya karena sering mendapat kekalahan di tunggal putra.

Duet Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memang telah jadi salah satu andalan Indonesia di sektor ganda putra. Pasangan berjuluk The Daddies itu telah sukses meraih banya prestasi gemilang.

Di antaranya, Ahsan/Hendra berhasil menjadi juara dunia sebanyak 3 kali. Pencapaian itu diraih pada 2013, 2015, dan 2019.

Di balik kesuksesan duet mereka di sektor ganda putra, ternyata Ahsan dan Hendra pernah bermain di sektor tunggal juga. Hal itu dilakukannya di awal-awal kariernya di bulu tangkis.

Ahsan dan Hendra pun membeberkan alasannya tak lanjut bermain di sektor tunggal putra. Ahsan sendiri menyebut beralih bermain ke nomor ganda karena persaingan ketat di sektor tunggal.

Sementara Hendra, dia mengaku pernah bermain di nomor tunggal dahulu saat kecil. Tetapi, dia memutuskan beralih ke double karena terus mendapat kekalahan.

“Dulu persaingannya sangat berat, jadi pindah ke men’s double,” ujar Ahsan saat ditanya alasan tak bermain di sektor tunggal, dilansir dari akun Tiktok Victor Malaysia, Senin (15/1/2024).

“Waktu kecil saya juga pemain single dulu, terus karena kalahan jadi kita pindah ke doble,” ujar Hendra.