Usai Lalui Masa-Masa Sulit di MotoGP, Marc Marquez Diharapkan Menggila Bersama Gresini Ducati

PEMBALAP anyar Gresini Ducati, Marc Marquez, dapat dukungan besar jelang mentas di MotoGP 2024. Salah satunya datang dari eks pembalap yang kini menjadi General Manager KTM Spanyol, yakni Marc Coma.

Coma berharap Marquez bisa menggila bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024. Sebab menurutnya, Marquez pantas mendapatkan hal itu usai melakui masa-masa sulit di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir.

Diketahui, Marquez mengalami nasib sial di MotoGP pada awal musim 2020. Kecelakaan parah yang dialaminya membuat pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengalami cedera parah di lengan kanannya. Marquez pun harus absen panjang pada 2020.

Pada musim berikutnya, Marquez terus berjuang keras untuk pulih dan bangkit kembali di MotoGP. Dia tak pernah menyerah, meski harus melalui masa-masa sulit.