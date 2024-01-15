Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Usai Lalui Masa-Masa Sulit di MotoGP, Marc Marquez Diharapkan Menggila Bersama Gresini Ducati

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:06 WIB
Usai Lalui Masa-Masa Sulit di MotoGP, Marc Marquez Diharapkan Menggila Bersama Gresini Ducati
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP anyar Gresini Ducati, Marc Marquez, dapat dukungan besar jelang mentas di MotoGP 2024. Salah satunya datang dari eks pembalap yang kini menjadi General Manager KTM Spanyol, yakni Marc Coma.

Coma berharap Marquez bisa menggila bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024. Sebab menurutnya, Marquez pantas mendapatkan hal itu usai melakui masa-masa sulit di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir.

Marc Marquez

Diketahui, Marquez mengalami nasib sial di MotoGP pada awal musim 2020. Kecelakaan parah yang dialaminya membuat pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengalami cedera parah di lengan kanannya. Marquez pun harus absen panjang pada 2020.

Pada musim berikutnya, Marquez terus berjuang keras untuk pulih dan bangkit kembali di MotoGP. Dia tak pernah menyerah, meski harus melalui masa-masa sulit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement