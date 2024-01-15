Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Punya 8 Pembalap di MotoGP 2024, Marco Bezzecchi: Itu Kekuatan Utama Kami!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |03:00 WIB
Ducati Punya 8 Pembalap di MotoGP 2024, Marco Bezzecchi: Itu Kekuatan Utama Kami!
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi menilai Ducati kini sudah bukan motor tercepat di MotoGP. Meski begitu, Bezzecchi masih percaya Ducati bakal tetap berjaya di MotoGP 2024 lantaran memiliki delapan pembalap di musim tersebut.

Bagi Bezzecchi, motor-motor dari tim pabrikan lain mulai memiliki kecepatan yang luar biasa. Sehingga Ducati bisa jadi tidak yang paling cepat lagi di MotoGP 2024.

Menurut Marco Bezzecchi, dengan semua tim pabrikan sudah mencapai kecepatan Ducati, membuat tidak ada lagi tim yang mendominasi MotoGP. Menariknya, meski begitu Bezzecchi masih yakin Ducati baka berjaya di MotoGP 2024.

Pasalnya, Bezzecchi menilai dengan adanya delapan pembalap yang hebat membuat Ducati lebih unggul dengan tim-tim lainnya di MotoGP 2024 tersebut.

Marco Bezzecchi

"Saya harus mengatakan bahwa pabrikan lain semakin dekat dalam hal level, tidak ada lagi kecepatan superior atau apa pun. Apa yang membuat perbedaan: Kami adalah delapan pembalap yang sangat kuat," kata Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Senin (15/1/2024).

Meski tim lain seperti Yamaha memiliki dua pembalap hebat, Marco Bezzecchi menilai Ducati memiliki motor yang kompetitif serta potensi pembalap yang luar biasa sehingga menjadi keunggulan tersendiri. Kendati demikian, ia belum mengetahui masa depannya bersama Ducati.

