HOME SPORTS SPORT LAIN

Lisa Rumbewas Meninggal Dunia, Ketua Umum KONI: Jasanya akan Selalu Dikenang

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:14 WIB
Lisa Rumbewas Meninggal Dunia, Ketua Umum KONI: Jasanya akan Selalu Dikenang
Lisa Rumbewas meninggal dunia di Jayapura (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum KONI Letjen TNI Purn Marciano Norman turut berduka atas meninggalnya Lisa Rumbewas. Ia mengatakan jasa-jasa mendiang sebagai patriot olahraga tidak akan dilupakan.

“Patriot Olahraga kebanggaan Indonesia itu meninggal dunia pada Minggu 14 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT di RSUD Jayapura,” tulis keterangan resmi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Minggu (14/1/2024).

Lisa Rumbewas (Foto: Twitter/@KEMENPORA_RI)

Lisa merupakan salah satu mantan atlet angkat berat kebanggaan Tanah Air. Semasa menjadi atlet, perempuan berusia 43 tahun itu menyumbangkan tiga medali di ajang Olimpiade, yakni pada edisi 2000, 2004, dan 2008.

Pada debutnya di Olimpiade Sydney 2000, putri dari pasang atlet binaraga Levi Rumbewas dan atlet angkat besi Ida Korwa, berhasil meraih medali perak di kelas 48 kg. Kemudian pada Olimpiade Athena 2004, ia meraih medali perak kelas 53 kg.

Keping medali Olimpiade ketiganya adalah perunggu di Beijing 2008. Medali tersebut diberikan (IOC) yang diwakili Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 3 Desember 2017, di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta.

Hal tersebut terjadi lantaran, atlet asal Belarusia, Nastassia Novikava terbukti menggunakan doping turinabol dan stanozol sehingga status medalinya dicabut. Lisa yang menempati posisi empat, berhak atas medali perunggu tersebut.

Halaman:
1 2
