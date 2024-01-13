Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Pramac Ducati Lebih Pilih Jorge Martin ketimbang Marc Marquez, Ini Alasannya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |19:37 WIB
Bos Pramac Ducati Lebih Pilih Jorge Martin ketimbang Marc Marquez, Ini Alasannya
Jorge Martin bertahan di Pramac Ducati pada MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
MILAN - CEO Pramac Ducati, Paolo Campinotti, terang-terangan menyebut lebih memilih Jorge Martin ketimbang Marc Marquez. Pertimbangan ekonomi dan usia menjadi alasan utama.

Seperti diketahui, Marquez akan habis kontrak pada MotoGP 2024. Dia hanya diikat dengan kontrak berdurasi selama setahun dengan Gresini Racing Team.

Marc Marquez (Repsol Honda) berusaha mendahului Jorge Martin (Pramac Ducati) pada balapan MotoGP Valencia 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Di sisi lain, kontrak sebagian besar pembalap akan habis pada tahun ini, termasuk Martin. Wajar bila tim-tim kini tengah mempertimbangkan dengan masak-masak untuk merekrut pembalap musim depan.

Campinotti mengatakan, pilihan paling masuk akal baginya adalah mempertahankan Martin atau berusaha mendapat tanda tangannya lagi. Marquez memang opsi yang menarik tetapi tidak dari segi ekonomi.

"Jika saya harus berusaha (secara ekonomi), dan saya mengatakannya secara terbuka, saya akan mengejar Martin, yang lebih berharga daripada Marc," kata Campinotti, dikutip dari Crash, Sabtu (13/1/2024).

"Pada akhirnya, dia lebih muda dan saya lebih menyukainya," imbuh pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
