Brad Binder Takjub dengan Pedro Acosta: Dia Spesial!

MATTIGHOFEN – Brad Binder takjub dengan bakat Pedro Acosta. Menurutnya, juara dunia Moto2 2023 itu sebagai pembalap muda spesial dan akan tampil luar biasa pada MotoGP 2024.

Acosta resmi promosi ke MotoGP 2024 bersama GASGAS Factory Racing Tech 3. Pembalap berusia 19 tahun itu memiliki statistik luar biasa karena juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 musim lalu.

Kehadiran Acosta memang sudah dinanti-nanti di MotoGP dan sejumlah tim sempat mendekatinya. Bahkan, Ducati sempat tertarik untuk membawanya tampil di MotoGP.

Meski menjadi pembalap debutan di MotoGP 2024, tetapi Acosta mendapatkan pujian dari Binder. Pembalap tim Red Bull KTM itu menganggap sang junior sangat spesial.

"Dia jelas spesial. Ketika Anda melihat berapa banyak balapan yang dia menangkan dalam waktu singkat dan berapa banyak yang telah dia capai, sungguh luar biasa," kata Binder, dikutip dari Speedweek, Sabtu (13/1/2024).