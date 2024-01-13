Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Brad Binder Takjub dengan Pedro Acosta: Dia Spesial!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |22:17 WIB
Brad Binder Takjub dengan Pedro Acosta: Dia Spesial!
Pedro Acosta diyakini akan bersinar di MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
A
A
A

MATTIGHOFEN – Brad Binder takjub dengan bakat Pedro Acosta. Menurutnya, juara dunia Moto2 2023 itu sebagai pembalap muda spesial dan akan tampil luar biasa pada MotoGP 2024.

Acosta resmi promosi ke MotoGP 2024 bersama GASGAS Factory Racing Tech 3. Pembalap berusia 19 tahun itu memiliki statistik luar biasa karena juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 musim lalu.

Pedro Acosta menjadi juara dunia Moto2 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)

Kehadiran Acosta memang sudah dinanti-nanti di MotoGP dan sejumlah tim sempat mendekatinya. Bahkan, Ducati sempat tertarik untuk membawanya tampil di MotoGP.

Meski menjadi pembalap debutan di MotoGP 2024, tetapi Acosta mendapatkan pujian dari Binder. Pembalap tim Red Bull KTM itu menganggap sang junior sangat spesial.

"Dia jelas spesial. Ketika Anda melihat berapa banyak balapan yang dia menangkan dalam waktu singkat dan berapa banyak yang telah dia capai, sungguh luar biasa," kata Binder, dikutip dari Speedweek, Sabtu (13/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement