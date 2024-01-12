Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Francesco Bagnaia Senang Bukan Main Ketika Ducati Tak Beri Kontrak Panjang di MotoGP 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:11 WIB
Penyebab Francesco Bagnaia Senang Bukan Main Ketika Ducati Tak Beri Kontrak Panjang di MotoGP 2024
Francesco Bagnaia senang Ducati tak memberinya kontrak panjang (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

PENYEBAB Francesco Bagnaia senang bukan main ketika Ducati tak beri kontrak panjang di MotoGP 2024 akan dibongkar Okezone. Sebab, pembalap tim Ducati Lenovo itu cukup puas dengan kontrak berdurasi dua tahun saja.

Seperti diketahui, Bagnaia secara resmi naik ke kelas MotoGP pada 2019 saat sukses menjadi juara dunia Moto2 2018. Dia direkrut ke tim satelit Ducati, Pramac Ducati, dengan kontrak selama dua tahun.

Francesco Bagnaia

Pada 2021, Pecco naik ke tim pabrikan milik Ducati. Sama seperti di Pramac, Bagnaia juga mendapat kontrak selama dua tahun. Dia kemudian memperpanjang kerja sama itu pada 2023.

Hal ini berarti kontrak Bagnaia di Ducati Lenovo akan berakhir pada penghujung MotoGP 2024. Belum lama ini, pembalap asal Italia itu tidak keberatan dengan kontrak jangka pendek yang diberikan Ducati.

Menurutnya, kontrak seperti ini membuatnya akan terus mendapat tekanan. Dengan begitu, pria berusia 26 tahun tersebut akan terus tertantang untuk memberikan yang terbaik bagi tim.

“Saya, misalnya, tidak mau menandatangani. Saya ingin ditantang," kata Bagnaia kepada Tuttosport, dilansir dari Crash, Jumat (12/1/2024).

Bagnaia membandingkan kontraknya dengan apa yang terjadi pada Marc Marquez. Seperti diketahui, The Baby Alien sebelumnya menandatangani kontrak berdurasi empat tahun atau hingga musim 2024 di Repsol Honda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement